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Пьяные авто-леди устроили лобовое ДТП на повороте улиц Фрунзе и Гагарина

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Пьяные женщины за рулем устроили ДТП, в результате которой пострадал водитель "Сузуки".

В Петербурге 10 апреля пьяная женщина на "Ниссане", поворачивая с Фрунзе на Гагарина на скорости врезалась в "Сузуки", стоявшую на светофоре. Об этом сообщают очевидцы и пользователи сети "Вконтакте". В результате мощного удара "Сузуки" отлетела в бампер автомобиля "СангЙонга".

Как рассказали потерпевшие, водитель машины "Сузуки" пострадал, а вот нетрезвая женщина, которая устроила аварию сбежала с места преступления.

Известно, что один из участников ДТП смог вытащить пьяную женщину из "Ниссана", которая кричала о том, что ее зажало подушкой безопасности. В свою очередь, виновник аварии скрылась в одной футболке и лосинах. По предварительной информации, женщина живет недалеко от места дорожного происшествия.

Состояние пострадавшего в настоящее время не уточняется. 

Видео: "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербрг"

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Теги: дтп спб , новости петербург , новости спб , происшествия спб
Категории: Лента новостей Происшествия ДТП Новости СПб

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