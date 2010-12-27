Житель Петербурга решил похитить "бывшую", чтобы доказать свою любовь

В Петербурге мужчина настолько был влюблен, что переборщил с поступками.

Житель Адмиралтейском районе Петербурга решил доказать свою любовь, однако романтик из него "ну такое". Влюбленный мужчина совместно с приятелем намеревались похитить женщину. Теперь романтику грозит статья, так решили сотрудники полиции.

Известно, что у дома №14 на Троицком проспекте двое мужчин насильно затащили девушку в "Хундай Солярис" и пытались скрыться в неизвестном направлении. Недалеко от указанного места дежурили инспекторы ГИБДД. Полицейские заподозрили что-то неладное и начали преследовать иномарку.

Через несколько минут автомашина была остановлена, всех участников инцидента доставили в территориальный отдел полиции для разбирательства.

пресс-служба МВД по городу и Ленобласти

Позже стало известно, что 26-летняя дама ранее являлась девушкой одного из мужчин. Однако "бывший" не опускал руки и начал действовать, но переборщил. Пострадавшая написала заявление в полицию на влюбленного и его приятеля.

Возбуждено уголовное дело по статье "Похищение человека".