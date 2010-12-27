"Волна признаний": журналистка из Чебоксар пожаловалась на домогательства Станислава Говорухина

Теперь в харрасменте обвиняют прославленного режиссера.

Похоже, что волна женских признаний о домогательствах известных мужчин продолжается. На этот раз о своей истории рассказала журналистка и член предвыборного штаба К. Собчак Дарья Комарова. Девушка неожиданно вспомнила, что в 2012 году режиссер приезжал в Чебоксары в рамках предвыборной компании. Комарова должна была взять у него интервью в ресторане.

Цитируем журналистку:

Говорухин в процессе разговора позволил себе предложить мне провести с ним ночь за возможность в последующем сняться в его кинопроекте, просил снять колготки и ходить подле него.

Девушка ответила, что ей не интересно творчество режиссера. Далее Комарова стала смелее и предложила Говорухину возместить ее гонорар за проваленное интервью. Вдобавок девушка пригрозила скандалом.

Интервью все же было опубликовано. Говорухин оставил журналистке свой номер телефона. Как она предположила, чтобы "ее задобрить". Через две недели после встречи девушка позвонила режиссеру. Его комментарий был очень нужен журналистке, ведь Минобр запретил к показу для несовершеннолетних спектакль "Преступление и наказание".

Самое интересное, что когда я к нему позвонила ( буквально через пару недель после нашей встречи) он даже меня не вспомнил. Ну и Говорухин, сколько же таких было у него историй:)

с легкой досадой отметила Дарья Комарова.

Свой признательный пост на Facebook журналистка решила опубликовать в поддержку коллег, которые рассказали о домогательствах депутата Леонида Слуцкого.