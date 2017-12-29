Жесткий мордобой двух водителей в Красноярске попал на видео

В сети появилось видео эпичной драки двух водителей, которые не поделили дорогу в Красноярске.

Сегодня, 29 декабря, автомобилисты, проезжавшие по Профсоюзов в Красноярске, стали свидетелями жестких разборок двух водителей.

Дорожный инцидент произошел вблизи пересечения Профсоюзов и Братьев Абалаковых. Два водителя не поделили дорогу. Один из них, молодой мужчина в красной куртке, вышел из своей машины, подошел ко второй машине и начал что-то кричать водителю "Хонды". Из "Хонды" вышел молодой человек в черной куртке, и между ними завязалась драка. В ход пошли и руки и ноги. Разнять драчунов вышел автор видео. После драки все сели в свои автомобили и разъехались.

Под опубликованным видео в социальных сетях большинство пользователей встали на сторону мужчины в красной куртке. Отреагируют ли на это видео правоохранители, неизвестно.

Видео: YouTube/ kraschp