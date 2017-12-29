Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости России
Сегодня, 13:40
0
MShaffter
665
Код вставки плеера

Жесткий мордобой двух водителей в Красноярске попал на видео

0
 
 

В сети появилось видео эпичной драки двух водителей, которые не поделили дорогу в Красноярске.

Сегодня, 29 декабря, автомобилисты, проезжавшие по Профсоюзов в Красноярске, стали свидетелями жестких разборок двух водителей.

Дорожный инцидент произошел вблизи пересечения Профсоюзов и Братьев Абалаковых. Два водителя не поделили дорогу. Один из них, молодой мужчина в красной куртке, вышел из своей машины, подошел ко второй машине и начал что-то кричать водителю "Хонды". Из "Хонды" вышел молодой человек в черной куртке, и между ними завязалась драка. В ход пошли и руки и ноги. Разнять драчунов вышел автор видео. После драки все сели в свои автомобили и разъехались.

Под опубликованным видео в социальных сетях большинство пользователей встали на сторону мужчины в красной куртке. Отреагируют ли на это видео правоохранители, неизвестно.

Видео: YouTube/ kraschp

 

 

Теги: жесть , красноярск , новости регионов , пдд , подрались водители
Категории: Лента новостей Происшествия Новости России

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5