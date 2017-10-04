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Отважный дед спас семью от медведя под Печорой

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Семья, собиравшая в лесу ягоды, наткнулась на медведя. В интернете появилось видео этой опасной встречи.

Семья под Печорой отправилась в лес за ягодами. В разгар сбора ягод перед дедушкой с внуком предстал взрослый медведь.

Дедушка снимал на камеру мобильного телефона внука, когда в нескольких метрах от себя увидел медведя. Дед не растерялся. Он криками предупредил Машу(кем она приходится мужчине доподлинно неизвестно), чтоб она не шла в это место. А сам криками и шумом прогнал медведя прочь.

 В социальных сетях люди отметили смелость, отвагу мужчины, сказав, что тот все сделал правильно. Но большинство написали, что зная, что в лесу много медведей, опасно ходить в лес.

Видео: ВК, НОВОСТИ - Печора Today

Теги: видео , жесть , медвекдь , новости регионов , печора
Категории: Лента новостей Новости России Происшествия Общество

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