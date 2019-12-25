Отсутствие инвестиций в Петербурге вызывает недовольство федерального центра

За минувший ПМЭФ городу удалось подписать соглашения на общую сумму более 600 миллиардов рублей.

Падение Санкт-Петербурга с четвертого на восьмое место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в российских регионах вызывает недовольство в федеральном центре. В Москве считают, что ответственность за сложившуюся ситуацию лежит на губернаторе Северной столицы Александре Беглове и его администрации.

Проблема, с которой столкнулся Петербург, потеряв четыре строчки в инвестиционном рейтинге, стала объектом внимания не только СМИ, но Администрации Президента России. Как сообщает телеграм-канал "ПОСТПРАВДА" недавно в АП прошло "очень занимательное совещание", в ходе которого отмечали достижения Москвы, Тулы и других регионов, демонстрирующих положительную тенденцию развития, и ругали конкретно Северную столицу.

К таким низким показателям Петербург пришел всего за один год, но пандемия коронавирусной инфекции не имеет к этому отношения. По информации авторов канала, в Москве склонны винить в провале лично губернатора Беглова и всю его команду, которая ничего не делает для привлечения инвесторов к перспективным городским проектам и надеется только на федеральные кредиты и целевые программы.

В АП сомневаются, что нынешний градоначальник способен хоть как-то исправить ситуацию к лучшему и заинтересовать более крупных инвесторов, а итоги Петербургского международного экономического форума только еще больше убедили федеральный центр в неспособности регионального правительства достигать положительных результатов.

Напомним, на полях ПМЭФ-2021 Санкт-Петербургу, который является городом федерального значения, удалось подписать соглашения на общую сумму более 600 миллиардов рублей. При этом стоимость двух крупнейших проектов составила 236 млрд. В то же время Ленинградская область смогла привлечь более 1,3 триллиона рублей, став одним из лидеров форума. Самое выгодное соглашение регион подписал на 848 миллиардов рублей. Также стоит отметить, что, в отличие от Петербурга, Ленобласть улучшила свои показатели по инвестиционному климату, поднявшись в рейтинге на три строчки и попав в топ-10.

На фоне результатов, которые демонстрирует Северная столица, и отсутствия крупных инвестиций в Петербурге недовольство федеральных властей вполне объяснимо, ведь второй город страны продолжает стремительно терять инвестиционную привлекательность, и ситуация только ухудшается.