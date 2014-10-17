Отреставрированные сфинксы вернутся на Египетский мост до конца года

Скульптуры страдают из-за нахождения на открытом воздухе.

Специалисты Государственного музея городской скульптуры начали реставрацию сфинксов с Египетского моста и львов с Дворцового моста. Piter.tv узнал подробнее о проводимых работах.

Львов 9 сентября перевезли в ООО "Реставрационная мастерская "Наследие". Основные повреждения, которые были зафиксированы, — деформация медной поверхности, коррозия, трещины, утраты красочного покрытия. Также восстановление требуется и подставкам, которые были демонтированы вместе со львами.

Также в сентябре забрали на реставрацию знаменитых сфинксов. Они находятся в реставрационной мастерской "Специалист". В ходе работ специалисты устранят повреждения металла, проведут антикоррозийную обработку, покрасят сфинксов под "оксидированную бронзу". Золочение восстановят.

Специалисты отметили, что скульптуры находятся на открытом воздухе и испытывают на себе загрязненный воздух, влажность климата и набеги вандалов.

Скульптуры вернутся на место уже в этом году. О проводимых работах также скоро расскажем в видеосюжете.

Фото: Piter.tv