Открытие нового ТРК Cubus в Выборге состоится 21 декабря

По мнению создателей, "Cubus" должен стать местом притяжения всех горожан, а также гостей Выборга.

Открытие нового ТРК Cubus в Выборге, направленного в основном на семейную аудиторию, запланировано 21 декабря 2018 года. На данный момент в ТРК Cubus в Выборге полным ходом идут работы по завершению строительства и благоустройства прилегающей территории нового торгово-развлекательного комплекса. Территорию подготавливают к размещению стоянки на 530 машиномест.

По мнению создателей, "Cubus" должен стать местом притяжения всех горожан, а также гостей Выборга. В выходные дни в комплексе будут проходить детские праздники, концерты, а также спортивные мероприятия.

В настоящее время тема спорта является актуальной и востребованной, поэтому мы стараемся предложить нашим покупателям не только качественный шопинг, но и интересный и насыщенный досуг, формирующий у молодежи стремление к полноценной, здоровой и спортивной жизни. пресс-служба управляющей компании сети ТРК Cubus

На первом этаже комплекса расположится продуктовый гипермаркет, аптека, оптика, салоны операторов сотовой связи, а также ювелирные магазины. И, по многочисленным просьбам жителей города, на первом этаже откроется ресторан быстрого питания "Макдональдс". На втором этаже ТРК разместятся магазины одежды и обуви, а также магазин бытовой техники и электроники "Эльдорадо". Третий этаж ТРК займут супермаркет товаров для детей, 5-зальный кинотеатр сети "Кинополис", детская зона развлечений, а также фудкорт.

В настоящее время контракты подписаны с 80 % арендаторов. Главным из которых станет гипермаркет товаров для спорта и отдыха "Спортмастер". Он расположится на 1 400 кв. метров. В составе модной галереи будут также представлены O"stin, Funday, Zolla, You&Me, обувные супермаркеты Kari, "Данди", "Шаг навстречу", "Котофей" и другие ритейлеры. В ближайшее время станут известны новые арендаторы проекта.

Источник: ru.fashionnetwork.com; gazetavyborg.ru