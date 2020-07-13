Открытие центра "Антон тут рядом" в Петербурге поддержали звезды

Пришел тренер "Зенита" Анатолий Тимощук, актеры Варвара Шмыкова, Геннадий Смирнов и многие другие.

На Васильевском острове в субботу, 20 марта, состоялось открытие инклюзивного детского центра благотворительного фонда системной поддержки людей с аутизмом "Антон тут рядом".

Организаторы пространства рассказали, что в нем дети с особенностями развития и их нейротипичные сверстники могут учиться, находить друзей и готовиться к школе. Данный центр – первый в Петербурге, который работает ежедневно и на некоммерческой основе. С детьми будут работать квалифицированные специалисты.

Помощь в проекте получают 46 детей, в очереди находятся уже 142 ребенка. Поддержку в инклюзивном пространстве смогут получить и специалисты. В открытии приняли участие взрослые студенты фонда "Антон тут рядом", а также его основатель Любовь Аркус.

Поддержали центр своим присутствием и знаменитые друзья фонда – тренер "Зенита" Анатолий Тимощук, который принес от клуба большой праздничный торт. Дебаты между собой устроили историк Лев Лурье и политолог Екатерина Шульман, центр посетили актеры Варвара Шмыкова, Геннадий Смирнов, а также режиссер Александр Сокуров.

Фото: пресс-служба ФК "Зенит"