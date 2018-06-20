Открытая конференция студентов-филологов

В СПБГУ пройдёт ежегодный крупнейший научный студенческий форум в области филологии на Северо-Западе России.

Филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета приглашает всех желающих принять участие в XXII Открытой конференции студентов-филологов.

Как правило, на конференции выступают более 400 студентов всех курсов обучения, представляющих несколько десятков учебных заведений Российской Федерации и других стран. 27 секций конференции объединены в восемь направлений, которые раскрывают важнейшие тематические области современной филологии — как в сфере языкознания, так и в сфере литературоведения. В традициях конференции живой обмен мнениями и обсуждение докладов, научные дискуссии, в которых принимают участие не только студенты — участники конференции, но и преподаватели и ученые СПбГУ.

Помимо прочего, в ходе конференции организуется пленарное заседание, на котором в большинстве случаев звучат доклады приглашённых учёных и крупных специалистов в различных сферах филологии.

Конференция проходит на Филологическом факультете СПбГУ по адресу: Университетская наб., 11. Чтобы пройти на факультет, вы должны иметь при себе паспорт. На вахте необходимо сказать, что вы участвуете в студенческой конференции и назвать свою фамилию.

Дата проведения: 15 апреля в 10:00 — 19 апреля в 18:00 Сайт: http://conference-spbu.ru/conference/41/