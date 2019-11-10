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Разработана технология получения водки из воздуха

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Проект появился в ходе борьбы ученых с глобальным потеплением.

Ученые из Йельского университета разработали способ получения водки из углекислого газа. 

В основу процесса лежит процесс, схожий с фотосинтезом, который превращает выбросы углекислого газа в этанол. Таким образом, алкогольный напиток получается почти из "воздуха".  Проект появился в ходе борьбы ученых с глобальным потеплением. Изобретение позволяет забирать углерод из окружающей среды, тем самым воздух очищая. 

Сейчас водка "Air Co" доступна только в нескольких магазинах, расположенных в Нью-Йорке. Тем не менее, команда изобретателей рассчитывает насытить рынок "экологическим" алкоголем.

Видео: YouTube/Антон Цветков, Famous Rebel

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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