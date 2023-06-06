Отец пострадавшей девочки рассказал о нападении подростка в челябинской школе

По словам мужчины, его дочь вчера пришла в сознание и смогла рассказать о случившемся.

Отец одной из пострадавших девочек в челябинской школе, где подросток напал на учеников, рассказал телеканалу 360.ru о деталях происшествия. Его дочь все еще находится в тяжелом состоянии.

По словам мужчины, его дочь вчера пришла в сознание и смогла рассказать о случившемся. Ее состояние остается тяжелым, так как она не может нормально ходить из-за травмы головы. Вчера ей провели операцию, а сегодня врачи из Москвы должны забрать ее на реабилитацию.

Согласно информации отца, нападавший пришел в класс с тремя видами оружия: травматическим пистолетом, молотком и ножом. Сначала он начал стрелять из пистолета, но никто не пострадал. Затем он начал бить одну из девочек молотком, а другая попыталась спасти подругу и тоже получила травмы.

Нападавший ранее демонстрировал агрессивное поведение и часто обижал других. В результате атаки пострадали пять человек, включая учителя.