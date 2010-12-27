Отец Виктора Цоя выиграл суд об авторских правах на песни сына

С 2011 года организация "Музыкальное право" владела правами на песни Виктора Цоя в равной степени с его родными – отцом и сыном Александром.

Басманный суд Москвы 19 апреля расторгнул договор на передачу компании "Музыкальное право" исключительных прав на песни Виктора Цоя. Об этом сегодня сообщило агентство РИА "Новости". Истцом в этом деле выступил отец известного музыканта – Роберт Цой.

С 2011 года организация "Музыкальное право" владела правами на песни Виктора Цоя в равной степени с его родными – отцом и сыном Александром. Компания часто называла себя "единственным правообладателем творчества Цоя" и скрывала от родственников сведения о доходах. За использование песен Виктора Цоя в кино они брали большие суммы. В прошлом году представители "Музыкального права" пошли еще дальше: они запретили Александру Цою использовать композиции отца. Тогда наследник обратился в суд и выиграл дело.

Следом за внуком договор с компанией решил расторгнуть и Роберт Максимович Цой. Он отказался комментировать в СМИ причины своего решения. 19 апреля Басманный суд Москвы удовлетворил иск отца музыканта.

Фото: ВКонтакте.