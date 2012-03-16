Отец 10 лет жестоко издевался над детьми в Петербурге

Мужчина не только направлял на детей ружье и пневматический пистолет, но и угрожал пристрелить.

В пятницу, 2 сентября, Колпинский суд Петербурга отправил в колонию отца, который в течение 10 лет истязал двух детей. Сына и дочь он избивал скалкой, метал в них дротики. Об этом пишет объединенная пресс-слжуба судов города.

В СИЗО петербуржец находится еще с 8 июня. Тогда было известно только, что он избивает 12-летнего сына. Позже выяснилось, что дочь он также зверски избивал.

В суде уточнили, что отец "наносил детям побои кулаками по голове и лицу, однажды обхватил шею дочери руками, стал сдавливать и поднимал ее таким образом вверх". Более того, мужчина не только направлял на детей ружье и пневматический пистолет, но и угрожал пристрелить.

Сейчас петербуржец находится под стражей. На него завели два уголовных дела. Вскоре суд проведет по этому делу первое заседание.

Фото: Piter.tv

