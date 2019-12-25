В Пушкине отчим несколько месяцев растлевал 11-летнюю девочку

Петербурженка обвинила мужа в растлевании своей несовершеннолетней дочери. Об этом стало известно Piter.tv.
Сообщение о насильственных действиях сексуального характера поступило в полицию Пушкинского района 21 июля. Женщина заявила, что супруг растлевал её 11-летнюю дочь. По данным обратившейся, домогательства происходили с апреля по июль этого года.
Подозреваемого 45-летнего мужчину разыскивает полиция.
Ранее в Парголово в лифте неизвестный трогал девочку за ягодицы. Его также разыскивает полиция.
Фото: Piter.tv
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