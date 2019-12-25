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В Пушкине отчим несколько месяцев растлевал 11-летнюю девочку
Сегодня, 9:46
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Пушкине отчим несколько месяцев растлевал 11-летнюю девочку

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С таким заявлением в полицию обратилась супруга мужчины.

Петербурженка обвинила мужа в растлевании своей несовершеннолетней дочери. Об этом стало известно Piter.tv.

Сообщение о насильственных действиях сексуального характера поступило в полицию Пушкинского района 21 июля. Женщина заявила, что супруг растлевал её 11-летнюю дочь. По данным обратившейся, домогательства происходили с апреля по июль этого года. 

Подозреваемого 45-летнего мужчину разыскивает полиция. 

Ранее в  Парголово в лифте неизвестный трогал девочку за ягодицы. Его также разыскивает полиция. 

Фото: Piter.tv

Теги: дети, совращение
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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