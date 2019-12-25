В Пушкине отчим несколько месяцев растлевал 11-летнюю девочку

С таким заявлением в полицию обратилась супруга мужчины.

Петербурженка обвинила мужа в растлевании своей несовершеннолетней дочери. Об этом стало известно Piter.tv.

Сообщение о насильственных действиях сексуального характера поступило в полицию Пушкинского района 21 июля. Женщина заявила, что супруг растлевал её 11-летнюю дочь. По данным обратившейся, домогательства происходили с апреля по июль этого года.

Подозреваемого 45-летнего мужчину разыскивает полиция.

Ранее в Парголово в лифте неизвестный трогал девочку за ягодицы. Его также разыскивает полиция.

Фото: Piter.tv