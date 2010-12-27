По подозрению в хищении бюджетных средств задержали основателя ГК "Единые решения"

Бизнесмена Владимира Артеева задержали в Петербурге. Его подозревают в мошенническом хищении бюджетных средств.

Основателя группы компаний "Единые решения" Владимира Артеева задержали в комплексе "Авеню апарт" на улице Академика Павлова утром в среду, 4 октября. Кроме того, правоохранители провели серию обысков связанных с делом о мошенничестве. В мероприятии принимали участие экономическая служба ФСБ, сотрудники отдела управления экономической безопасности ГУ МВД.

Ключевым эпизодом является госконтракт на строительство музыкальной школы на Туристской улице, сообщает "Фонтанке". Дочерняя компания ГК Артеева заключила договор в 2013 году с комитетом по строительству. На строительство школы перевели 140 миллионов рублей. Но в 2015 году контракт был расторгнут. Объект компания так и не возвела.

Также известно, что в Следственный комитет кроме Владимира Артеева доставили еще трех человек. В том числе его жену Марию Дартау.