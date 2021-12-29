Осколок прошлого: в Петербурге открылась выставка, посвященная дореволюционному быту

В субботу, 12 февраля в музее "Невская застава" прошло открытие выставки "Осколки стеклянного городка".

В прошедшую субботу в петербургском музее "Невская застава" открылась выставка "Осколки стеклянного городка".

Экспозиция демонстрирует фрагменты быта дореволюционной и раннесоветской эпохи. Среди экспонатов – части посуды, косметические флаконы, бутылки из-под спиртного и многие другие редкие артефакты. Градозащитница и блогер Ника Артемьева собирает осколки на территории бывшего Императорского стеклянного завода на левом берегу Невы. Целью выставки создатели видят введение в культуру, сформированную вокруг поселения Стеклянного городка на рубеже 19–20 веков.

Выставка разделена на две части и включает в себя непосредственно находки Ники и коллекцию фонда музея "Невская застава".

Поиск осколков – это достаточно медитативное занятие, ты абстрагируешься от жизненных проблем, от того, что тебя окружает. Ты концентрируешься на том, что ты ищешь, потому что среди камней и современных осколков глаз должен заметить старинный осколок. Глаз должен быть наметан! считает Ника Артемьева

Выставка продлится до 15 мая 2022 года.

Текст и фото: Сангул Ходжаева