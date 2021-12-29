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Осколок прошлого: в Петербурге открылась выставка, посвященная дореволюционному быту
Сегодня, 10:20
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Осколок прошлого: в Петербурге открылась выставка, посвященная дореволюционному быту

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В субботу, 12 февраля в музее "Невская застава" прошло открытие выставки "Осколки стеклянного городка". 

В прошедшую субботу в петербургском музее "Невская застава" открылась выставка "Осколки стеклянного городка". 

Экспозиция демонстрирует фрагменты быта дореволюционной и раннесоветской эпохи. Среди экспонатов – части посуды, косметические флаконы, бутылки из-под спиртного и многие другие редкие артефакты.  Градозащитница и блогер Ника Артемьева собирает осколки на территории бывшего Императорского стеклянного завода на левом берегу Невы. Целью выставки создатели видят введение в культуру, сформированную вокруг поселения Стеклянного городка на рубеже 19–20 веков.

Выставка разделена на две части и включает в себя непосредственно находки Ники и коллекцию фонда музея "Невская застава".

Поиск осколков – это достаточно медитативное занятие, ты абстрагируешься от жизненных проблем, от того, что тебя окружает. Ты концентрируешься на том, что ты ищешь, потому что среди камней и современных осколков глаз должен заметить старинный осколок. Глаз должен быть наметан!

считает Ника Артемьева

Выставка продлится до 15 мая 2022 года.

Текст и фото: Сангул Ходжаева

Теги: выставка, невская застава, осколки стеклянного городка, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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