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В Петербурге опубликовали ошибки журналистов, писавших о "Тотальном диктанте"
Сегодня, 12:21
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alexandra08
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В Петербурге опубликовали ошибки журналистов, писавших о "Тотальном диктанте"

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В начале филолог посмеялась над тем, что некоторые журналисты придумали персонаж "писательницы Евы Даласкиной".

Глава петербургской экспертной комиссии "Тотального диктанта" Светлана Друговейко-Должанская опубликовала ошибки журналистов, писавших об образовательной акции. Разгромный пост появился в ее аккаунте на Facebook. 

В начале филолог посмеялась над тем, что некоторые журналисты придумали персонаж "писательницы Евы Даласкиной", которая готовиться выпустить книгу.  На самом деле, в 2015 году участники диктанта неправильно услышали имя автора текста Евгения Водолазкина  и записали некую неизвестную "Еву". 

Пока читающая публика томится в ожидании выхода в свет нового бестселлера Евы Даласкиной под названием "Остров Заточенный Карандаш", наша героиня подалась в журналистику. Предлагаемый вашему вниманию текст составлен мною по трем вполне реальным журналистским материалам (и каждый его пассаж легко гуглится) с микроскопическими вкраплениями из еще двух

Светлана Друговейко-Должанская, глава петербургской экспертной комиссии "Тотального диктанта"

Далее началось перечисление ошибок, допущенных журналистами при написании материалов о Тотальном диктанте. Кто-то перепутал дату рождения акции. Журналист "омолодил" диктант на девять лет, написав, что акция  впервые состоялась в 2015 году. Друговейко-Должанская высмеяла незнание журналистов строчек из песни "Учат в школе". Автор публикации изменил устойчивую фразу на "обучают в школе". Кроме того, журналисты часто путались в количестве участников и неверно писали о правилах проведения "Тотального диктанта". По словам Друговейко-Должанской, корреспонденты допустили десятки стилистических ошибок. Кто-то и вовсе умудрился неверно указать название проекта, назвав акцию "Полным диктантом".

Фото: pixabay.com

 

 

Теги: итоги тотального диктанта , новости питера , светлана друговейко-должанская , тотальный диктант2018
Категории: Новости СПб

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