В Петербурге опубликовали ошибки журналистов, писавших о "Тотальном диктанте"

В начале филолог посмеялась над тем, что некоторые журналисты придумали персонаж "писательницы Евы Даласкиной".

Глава петербургской экспертной комиссии "Тотального диктанта" Светлана Друговейко-Должанская опубликовала ошибки журналистов, писавших об образовательной акции. Разгромный пост появился в ее аккаунте на Facebook.

В начале филолог посмеялась над тем, что некоторые журналисты придумали персонаж "писательницы Евы Даласкиной", которая готовиться выпустить книгу. На самом деле, в 2015 году участники диктанта неправильно услышали имя автора текста Евгения Водолазкина и записали некую неизвестную "Еву".

Пока читающая публика томится в ожидании выхода в свет нового бестселлера Евы Даласкиной под названием "Остров Заточенный Карандаш", наша героиня подалась в журналистику. Предлагаемый вашему вниманию текст составлен мною по трем вполне реальным журналистским материалам (и каждый его пассаж легко гуглится) с микроскопическими вкраплениями из еще двух Светлана Друговейко-Должанская, глава петербургской экспертной комиссии "Тотального диктанта"

Далее началось перечисление ошибок, допущенных журналистами при написании материалов о Тотальном диктанте. Кто-то перепутал дату рождения акции. Журналист "омолодил" диктант на девять лет, написав, что акция впервые состоялась в 2015 году. Друговейко-Должанская высмеяла незнание журналистов строчек из песни "Учат в школе". Автор публикации изменил устойчивую фразу на "обучают в школе". Кроме того, журналисты часто путались в количестве участников и неверно писали о правилах проведения "Тотального диктанта". По словам Друговейко-Должанской, корреспонденты допустили десятки стилистических ошибок. Кто-то и вовсе умудрился неверно указать название проекта, назвав акцию "Полным диктантом".

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