Организаторам террористической группировки вынесли приговор в Петербурге

Восемь участников запрещенной организации назначили от пяти до десяти лет тюремного срока.

Московский окружной военный суд вынес решение по фигурантам дела, обвиняемым в терроризме на территории Санкт-Петербурга. На скамье подсудимых оказались восемь представителей организации. Четверо из них признали вину. Они рассказали, что организовали в России запрещенную экстремистскую ячейку, запрещенную на территории государства с 2003 года. Приезжим иностранцам назначили наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Приговорить Ахимова и Юсуфова к 5 годам колонии, Ахмедов Ислам, Мамедова и Цветкова на срок 5 лет и 6 месяцев, - зачитал судья приговор. - Мирзошарипова на срок 6 лет, Нурматова 6 лет. Всех семерых оставить без штрафа в исправительной колонии общего режима огласил судья

Слушание проводилось в обычном порядке. Фигуранты просили рассмотреть дела в особом порядке, но представитель закона отказал им в ходатайстве. В ходе заседания следственные органы смогли доказать причастность лиц к действиям террористической группировке. Напомним, что обвиняемые были задержаны оперативниками еще в ноябре 2016 года, а некоторые - в январе и июле 2017 года.

Двое из задержанных ранее уже обвинялись по данной статье, но на территории Таджикистана. Позже одного аминистровали, а второй отсидел 13 лет. После этого молодые люди перебрались в Россию,где продолжили заниматься незаконной деятельностью.

Фото: Piter.tv