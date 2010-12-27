Оглашен приговор для организаторов петербургского тренинг-центра

Супруги Маркеловы полностью отрицают свою вину. Они заявили, что в их психологической практике были только разрешенные методики.

Ольга Маркелова и ее супруг Виктор заявили, что их деятельность не могла привести к суициду. Несмотря на это Фрунзенский районный суд вынес меру пресечения одной из руководительниц центра личностного тренинга "Зеора". Она пробудет под арестом до 28 октября. На данный момент оглашается приговор для ее супруга.

Семейную пару подозревают в организации компании, посягающей на личность и права граждан. Фирму по тренировке личностного роста они создали еще пять лет назад. Клиентам обещали помочь наладить семейную жизнь и бизнес.

Специалисты отмечают, что количество подобных тренингов растет с каждым днем. Это является серьезной проблемой. Центр личностного роста "Зеора" привлек внимание оперативников еще в прошлом году после того, как одна из клиенток центра бросилась по поезд.

Обвиняемые вспомнили о случившейся трагедии, но заметили, что их методики не могли действовать негативно. Маркелова заявила, что проводила программы соответственно полученному высшему образованию по социально культурной деятельности. Также Маркелов добавил, что проводил тренинги обладая квалификацией клинического психолога.