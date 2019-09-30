Опубликован трейлер сериала "Война миров"

Телеканал BBC One опубликовал трейлер мини-сериала "Война миров", в основу которого лег одноименный роман писателя-фантаста Герберта Уэллса.



Сюжет проекта развернется в начале XX века в графстве Суррей (Англия), куда падает метеорит с пришельцами из Марса. Между землянами и космическими гостями сразу вспыхивает военный конфликт, силы в котором явно не равны.



Всего планируется выход трех серий. Главные роли в сериале сыграли Рейф Сполл, Элинор Томлинсон, Руперт Грейвс, Роберт Карлайл и другие. Дата премьеры пока неизвестна.



Ранее по мотивам книги Уэллса вышел одноименный фильм с Томом Крузом в главной роли. Картину снял знаменитый режиссер Стивен Спилберг. При бюджете в $132 000 000 фильм собрал в прокате $591 745 528 и был номинирован на три премии "Оскар".

Видео: YouTube/BBC