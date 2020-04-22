  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 22:47
68
Rybka123
Код вставки плеера

Опубликован трейлер ремейка фильма с Николасом Кейджем

0 0

Премьера фильма запланирована на 8 мая 2020 года. 

В сети опубликован трейлер драматической комедии "Девушка из долины", в основу которого лег сюжет одноименного фильма с Николасом Кейджем. 

Лента рассказывает о девушке Джули, которая родилась и живет в благополучной семье. Однажды она попадает на вечеринку, где знакомится с парнем, которые уговаривает ее посмотреть реальный мир — настоящий ночной Голливуд.

Главные роли в фильме сыграли Джош Уайтхаус, Мэй Уитман, Хлоя Беннет, Джессика Рот, Пейтон Лист, блогер Логан Пол, Эллин Рэйчел и другие. Премьера фильма запланирована на 8 мая 2020 года. 
Видео: YouTube / JoBlo Movie Trailers

Теги:
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии