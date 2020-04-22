Опубликован трейлер ремейка фильма с Николасом Кейджем

Премьера фильма запланирована на 8 мая 2020 года.

В сети опубликован трейлер драматической комедии "Девушка из долины", в основу которого лег сюжет одноименного фильма с Николасом Кейджем.

Лента рассказывает о девушке Джули, которая родилась и живет в благополучной семье. Однажды она попадает на вечеринку, где знакомится с парнем, которые уговаривает ее посмотреть реальный мир — настоящий ночной Голливуд.

Главные роли в фильме сыграли Джош Уайтхаус, Мэй Уитман, Хлоя Беннет, Джессика Рот, Пейтон Лист, блогер Логан Пол, Эллин Рэйчел и другие. Премьера фильма запланирована на 8 мая 2020 года.

Видео: YouTube / JoBlo Movie Trailers