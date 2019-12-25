Опубликован стартовый состав "Зенита" на матч с "Уралом"

Начало встречи – в 16:30.

Объявлен стартовый состав петербургского ФК "Зенит" на предстоящий матч 8-го тура российского футбольного первенства против "Урала". Матч начнется в Екатеринбурге в 16:30.

"Сине-бело-голубые" начнут встречу в следующем составе. В воротах появится Михаил Кержаков, в защите – Даниил Круговой, Вячеслав Караваев, Деян Ловрен и Дуглас Сантос. В полузащите и нападении – Магомед Оздоев, Вильмар Барриос, Андрей Мостовой, Артем Дзюба, Малком и Сердар Азмун.

В запасе – Одоевский, Васютин, Прохин, Жирков, Терентьев, Сутормин, Мусаев, Ригони, Ерохин, Шамкин.

Фото: Piter.tv