Вышел трейлер мини-сериала "Екатерина Великая"

Съемки некоторых сцен сериала проходили в Петербурге.

В сети появился новый трейлер сериала HBO "Екатерина Великая" с Хелен Миррен в главной роли. Премьера проекта запланирована на 21 октября 2019.

Сериал повествует об императрице Екатерине II, которая правила страной с 1762 по 1796 годы. Часть сериала посвящена роману Екатерины с князем Григорием Потемкиным, но в основном серии будут посвящены правлению императрицы, которая изменила место Российско империи в мире. Примечательно, что съемки сериала проходили в Петербурге.

Помимо Миррен в сериале снялись Джейсон Кларк, Джо Куинн, Томас Доэрти, Антония Кларк. За режиссуру отвечал постановщика "Хокинга" и сериала "Корона" Филип Мартин.

Видео: YouTube/ НВО