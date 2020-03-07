Опубликован момент аварии на перекрестке Богатырского и Планерной

В распоряжении Piter.tv оказалась запись с камер видеонаблюдения, на которой видно, как на перекрестке Богатырского проспекта и Планерной улицы столкнулись автомобили Mercedes и Ford Focus. Качество записи не позволяет восстановить момент в полном объеме, но на ней заметен сам момент ДТП на севере Петербурга. Авария случилась в первой половине дня 7 марта.
Ранее из сообщений очевидцев стало известно, что водители в порядке, однако у машин сильно пострадала передняя часть.
Также мы опубликовали момент ДТП с пешеходом на Невском проспекте – мужчину подбросило от удара с автомобилем и он упал на асфальт.
Видео: Piter.tv
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