Опубликован момент аварии на перекрестке Богатырского и Планерной

Передние части машин сильно пострадали.

В распоряжении Piter.tv оказалась запись с камер видеонаблюдения, на которой видно, как на перекрестке Богатырского проспекта и Планерной улицы столкнулись автомобили Mercedes и Ford Focus. Качество записи не позволяет восстановить момент в полном объеме, но на ней заметен сам момент ДТП на севере Петербурга. Авария случилась в первой половине дня 7 марта.

Ранее из сообщений очевидцев стало известно, что водители в порядке, однако у машин сильно пострадала передняя часть.

Также мы опубликовали момент ДТП с пешеходом на Невском проспекте – мужчину подбросило от удара с автомобилем и он упал на асфальт.

Видео: Piter.tv