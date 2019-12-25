Определен лучший "Фотовзгляд на Петербург"

Работы конкурса уже можно оценить в Строгановском дворце.

Подведены итоги конкурса "Фотовзгляд на Петербург", который в марте 2020 года организовал Русский музей. Теперь в Строгановском дворце на Невском проспекте открылась одноименная выставка – в экспозицию вошли 97 работ.

Жестких критерий у конкурса не было, участникам было предложено продемонстрировать свой взгляд на Санкт-Петербург без ограничений в технике, жанре и стиле воплощения. В фотоконкурсе приняли участие и любители, и профессиональные фотографы – всего ими было отправлено на рассмотрении профессионального жюри 420 работ.

Фотографы, принявшие участие в конкурсе, делятся с нами своим видением мира. Их желание общаться не через смайлики, а на языке художественных работ, мне очень импонирует, приятно было отсматривать работы оценил работы участников член профессионального жюри, рекламный фотограф, член Союза дизайнеров России Антон Лесной

Перед жюри стоял достаточно сложный выбор, так как работ представленных на конкурс, было много. Их необходимо было оценить по мастерству, оригинальности, по художественной составляющей, а также по сюжету. Трудности добавила и пандемия, у членов жюри не было возможно собраться всем вместе для обсуждения работ, приходилось проводить встречи онлайн, но это не помешало выбрать 97 работ, представленных сегодня на выставке отметила Светлана Зинченко, заведущая сектором современной фотографии Государственного Русского музея

По итогу конкурса было выбрано три победителя. Первое место заняла работа профессиjнального фотографа Ивана Турухо "Электродепо". По словам Антона Лесного, эта фотография – о жизненном выборе, который совершает каждый человек.

Посетить выставку в Строгановском дворце на Невском проспекте, 17, можно до 23 ноября.

Фото, текст, Анастасия Князева / Piter.tv