Опыт Выборгского района представлен на Форуме экспертов по цифровизации

На базе ЛГУ им. А.С. Пушкина (г. Пушкин) прошел двухдневный Форум регионального экспертного сообщества "Система государственного и муниципального управления в условиях цифровизации: новые подходы и соучастие граждан". Об этом сообщает пресс-служба МО "Выборгский район" ЛО.
В нем приняли участие представители Законодательного собрания Ленинградской области, Правительства региона, муниципальных образований Ленобласти, Союза "Ленинградская областная торгово-промышленная палата", МГУ им. М.В. Ломоносова, Общероссийской общественной организации "Российское общество политологов", Санкт-Петербургского государственного университета, Научно-образовательного центра урбанистики и киберантропологии Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина и другие. В этом числе - и.о. заместителя главы администрации МО "Выборгский район" Андрей Голобородько.
В рамках мероприятия участники обсудили актуальные вопросы цифровизации в муниципальном управлении, посетили цифровую ярмарку "Соучастие граждан в вопросах государственного и муниципального управления в условиях цифровизации", а также встретились со студентами на практических кейсах.
Подобные встречи позволяют обмениваться опытом, способствуют повышению эффективности муниципального управления в современных условиях цифровизации.
отметил Андрей Голобородько
Мероприятие прошло при поддержке Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).
Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО
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