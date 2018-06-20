Опыт Выборгского района представлен на Форуме экспертов по цифровизации

В рамках мероприятия участники обсудили актуальные вопросы цифровизации в муниципальном управлении, посетили цифровую ярмарку "Соучастие граждан в вопросах государственного и муниципального управления в условиях цифровизации", а также встретились со студентами на практических кейсах.

На базе ЛГУ им. А.С. Пушкина (г. Пушкин) прошел двухдневный Форум регионального экспертного сообщества "Система государственного и муниципального управления в условиях цифровизации: новые подходы и соучастие граждан". Об этом сообщает пресс-служба МО "Выборгский район" ЛО.

В нем приняли участие представители Законодательного собрания Ленинградской области, Правительства региона, муниципальных образований Ленобласти, Союза "Ленинградская областная торгово-промышленная палата", МГУ им. М.В. Ломоносова, Общероссийской общественной организации "Российское общество политологов", Санкт-Петербургского государственного университета, Научно-образовательного центра урбанистики и киберантропологии Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина и другие. В этом числе - и.о. заместителя главы администрации МО "Выборгский район" Андрей Голобородько.

В рамках мероприятия участники обсудили актуальные вопросы цифровизации в муниципальном управлении, посетили цифровую ярмарку "Соучастие граждан в вопросах государственного и муниципального управления в условиях цифровизации", а также встретились со студентами на практических кейсах.

Подобные встречи позволяют обмениваться опытом, способствуют повышению эффективности муниципального управления в современных условиях цифровизации. отметил Андрей Голобородько

Мероприятие прошло при поддержке Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО