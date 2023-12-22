Оперетта "Севастопольский вальс"

Постановку покажут 9 мая в Театре музыкальной комедии. Начало в 17:00. Для зрителей старше 12 лет.

Зрителям предлагают насладиться опереттой Константина Листова "Севастопольский вальс". На сцене Театра музыкальной комедии этот спектакль ставился дважды — в 1961 и 1973 годах и каждый раз очень успешно.

Это романтическая история о любви, которая заставит верить в высокое, согревающее сердце чувство. Зритель сопереживает героям, плачет, смеется вместе с ними. Это история о тех, кто отдал свою прекрасную жизнь за победу. Персонажи переживают страшные потери и проходят трудности, но не теряют силы духа и чувство юмора.

Фото: muzcomedy.ru