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Оперетта "Севастопольский вальс"
Сегодня, 19:00
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Оперетта "Севастопольский вальс"

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Постановку покажут 9 мая в Театре музыкальной комедии. Начало в 17:00. Для зрителей старше 12 лет.

Зрителям предлагают насладиться опереттой Константина Листова "Севастопольский вальс". На сцене Театра музыкальной комедии этот спектакль ставился дважды — в 1961 и 1973 годах и каждый раз очень успешно.

Это романтическая история о любви, которая заставит верить в высокое, согревающее сердце чувство.  Зритель сопереживает героям, плачет, смеется вместе с ними. Это история о тех, кто отдал свою прекрасную жизнь за победу. Персонажи переживают страшные потери и проходят трудности, но не теряют силы духа и чувство юмора.

Фото: muzcomedy.ru

Теги: оперетта, севастопольский вальс, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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