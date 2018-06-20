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Оперетта "Граф Люксембург"
Сегодня, 19:00
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IRINA_CHALKINA

Оперетта "Граф Люксембург"

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Постановкой спектакля занимался известный петербургский режиссер Игорь Коняев, являющийся лауреатом Государственной премии.

Оперетта "Граф Люксембург" основана на либретто к оперетте Иоганна Штрауса "Богиня разума". Впервые премьера оперетты состоялась на сцене венского Театра ан дер Вин в 1909 году; спустя два месяца постановка имела оглушительный успех в Санкт-Петербурге - она была представлена в театре "Зимний Буфф".

В главных ролях: Федор Осипов/ Игорь Шумаев, Оксана Крупнова/Наталья Савченко/ Карина Чепурнова, з.а. РФ Антон Олейников/Владимир Садков, Анастасия Лошакова, Павел Григорьев/н.а. РФ Владимир Яковлев.

Продолжительность спектакля – 2 часа 15 мин. с одним антрактом.

Адрес: Театр  музыкальной комедии. Санкт-Петербург, ул.Итальянская, д.13

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Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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