Постановкой спектакля занимался известный петербургский режиссер Игорь Коняев, являющийся лауреатом Государственной премии.

Оперетта "Граф Люксембург" основана на либретто к оперетте Иоганна Штрауса "Богиня разума". Впервые премьера оперетты состоялась на сцене венского Театра ан дер Вин в 1909 году; спустя два месяца постановка имела оглушительный успех в Санкт-Петербурге - она была представлена в театре "Зимний Буфф".

В главных ролях: Федор Осипов/ Игорь Шумаев, Оксана Крупнова/Наталья Савченко/ Карина Чепурнова, з.а. РФ Антон Олейников/Владимир Садков, Анастасия Лошакова, Павел Григорьев/н.а. РФ Владимир Яковлев.

Продолжительность спектакля – 2 часа 15 мин. с одним антрактом.

Адрес: Театр музыкальной комедии. Санкт-Петербург, ул.Итальянская, д.13