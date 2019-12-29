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Опера "Волшебная флейта"
Сегодня, 19:00
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IRINA_CHALKINA

Опера "Волшебная флейта"

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На сцене Михайловского театра.

На сцене Михайловского театра покажут оперу "Волшебная флейта" Вольфганга Амадея Моцарта. Исполняется на немецком языке (сопровождается русскими субтитрами).

Действие происходит в библиотеке герцогини, с редкой коллекцией ценных книг и партитур. На деле большая часть раритетов погибла в страшном пожаре, но постановщик делает отсылку к книжному собранию.

Опера исполняется на немецком языке и сопровождается русскими субтитрами. Постановка может стать прекрасным времяпрепровождением для целой семьи.

Цена: от 700 рублей

Адрес: Михайловский театр, Площадь Искусств, д.1

Фото: mikhailovsky.ru

Теги: театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Кино,

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