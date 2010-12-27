Опера "Волшебная флейта"

На сцене Мариинского театра.

Спектакль "Волшебная флейта" уже десять лет с неизменным успехом идет в Концертном зале Мариинского театра. Исполняется на русском языке.

Авторы и постановщики:

Музыка Вольфганга Амадея Моцарта

Либретто Эмануэля Шиканедера

Музыкальный руководитель – Валерий Гергиев

Режиссер-постановщик – Ален Маратра

Художник-постановщик – Пьер-Ален Бертола

Художник по костюмам – Мирей Дессанжи

Художник по свету – Евгений Ганзбург

Ответственный концертмейстер – Лариса Гергиева

Ответственный хормейстер – Павел Петренко

Перевод текстов арий, дуэтов, ансамблей и хоров – Сусанна Цирюк;

Перевод диалогов – Мария Левина

Продолжительность спектакля 3 часа

Спектакль идет с одним антрактом

Возрастная категория 6+