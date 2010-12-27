  1. Главная
  2. Новости
  3. Куда сходить в Петербурге
Опера "Волшебная флейта"
Сегодня, 19:00
558
IRINA_CHALKINA

Опера "Волшебная флейта"

0 0

На сцене Мариинского театра.

Спектакль "Волшебная флейта" уже десять лет с неизменным успехом идет в Концертном зале Мариинского театра. Исполняется на русском языке.

Авторы и постановщики:
Музыка Вольфганга Амадея Моцарта
Либретто Эмануэля Шиканедера
Музыкальный руководитель – Валерий Гергиев
Режиссер-постановщик – Ален Маратра
Художник-постановщик – Пьер-Ален Бертола
Художник по костюмам – Мирей Дессанжи
Художник по свету – Евгений Ганзбург
Ответственный концертмейстер – Лариса Гергиева
Ответственный хормейстер – Павел  Петренко

Перевод текстов арий, дуэтов, ансамблей и хоров – Сусанна Цирюк;
Перевод диалогов – Мария Левина

Продолжительность спектакля  3 часа
Спектакль идет с одним антрактом

Возрастная категория 6+

Теги:
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии