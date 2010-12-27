Опера "Волшебная флейта"

Спектакль "Волшебная флейта" уже десять лет с неизменным успехом идет в Концертном зале Мариинского театра. Исполняется на русском языке.
Авторы и постановщики:
Музыка Вольфганга Амадея Моцарта
Либретто Эмануэля Шиканедера
Музыкальный руководитель – Валерий Гергиев
Режиссер-постановщик – Ален Маратра
Художник-постановщик – Пьер-Ален Бертола
Художник по костюмам – Мирей Дессанжи
Художник по свету – Евгений Ганзбург
Ответственный концертмейстер – Лариса Гергиева
Ответственный хормейстер – Павел Петренко
Перевод текстов арий, дуэтов, ансамблей и хоров – Сусанна Цирюк;
Перевод диалогов – Мария Левина
Продолжительность спектакля 3 часа
Спектакль идет с одним антрактом
Возрастная категория 6+
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