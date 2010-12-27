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Опера "Травиата"
Сегодня, 19:00
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IRINA_CHALKINA

Опера "Травиата"

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Для зрителей старше 12 лет.

На сцене Михайловского театре покажут оперу "Травиата". Исполняется на итальянском языке, но сопровождается титрами на русском языке.

Либретто Франческо Марии Пьяве по драме Александра Дюма-сына "Дама с камелиями" 
Режиссёр-постановщик – Станислав Гаудасинский 
Художник-постановщик – Вячеслав Окунев 
Художник по свету – Михаил Меклер 
Режиссёр – Маргарита Куницына-Танкевич 
Танцы – Станислав Гаудасинский, Евгений Мясищев 
Художественный руководитель и главный дирижёр хора – Владимир Столповских 
Ответственный концертмейстер – Наталья Дудик 
Хормейстеры – Алексей Дмитриев, Сергей Цыпленков 
Субтитры – Маргарита Куницына-Танкевич 
Режиссёр, ведущий спектакль – Ольга Кох 

Декорации и костюмы изготовлены театрально-творческими мастерскими ООО "Возрождение"

С одним антрактом.

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Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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