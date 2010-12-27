Опера "Травиата"

Для зрителей старше 12 лет.

На сцене Михайловского театре покажут оперу "Травиата". Исполняется на итальянском языке, но сопровождается титрами на русском языке.

Либретто Франческо Марии Пьяве по драме Александра Дюма-сына "Дама с камелиями"

Режиссёр-постановщик – Станислав Гаудасинский

Художник-постановщик – Вячеслав Окунев

Художник по свету – Михаил Меклер

Режиссёр – Маргарита Куницына-Танкевич

Танцы – Станислав Гаудасинский, Евгений Мясищев

Художественный руководитель и главный дирижёр хора – Владимир Столповских

Ответственный концертмейстер – Наталья Дудик

Хормейстеры – Алексей Дмитриев, Сергей Цыпленков

Субтитры – Маргарита Куницына-Танкевич

Режиссёр, ведущий спектакль – Ольга Кох

Декорации и костюмы изготовлены театрально-творческими мастерскими ООО "Возрождение"

С одним антрактом.