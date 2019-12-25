Опера "Тоска"

Знаменитое произведение Пуччини состоится на сцене Михайловского театра.

На сцене Михайловского театра покажут оперу Джакомо Пуччини "Тоска". Исполнение: на итальянском языке (сопровождается титрами на русском языке).

"Тоска" — одна из кульминаций в истории оперного искусства. Джакомо Пуччини нашел сюжет в пьесе, которую драматург Викторьер Сарду написал специально для Сары Бернар.

Музыка: Джакомо Пуччини

Либретто Луиджи Иллики и Джузеппе Джакозы по драме Викторьена Сарду "Флория Тоска"

Постановка: Станислав Гаудасинский

Художник-постановщик: Вячеслав Окунев

Художественный руководитель, главный дирижёр хора: Владимир Столповских

Режиссёр возобновления: Юлия Прохорова

Хормейстер: Алексей Дмитриев

Художник по свету: Михаил Меклер

Опера в 3-х действиях.