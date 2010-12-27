Опера "Тоска"

На сцене Михайловского театра покажут оперу Джакомо Пуччини "Тоска". Исполнение: на итальянском языке (сопровождается титрами на русском языке).
"Тоска" — одна из кульминаций в истории оперного искусства. Джакомо Пуччини нашел сюжет в пьесе, которую драматург Викторьер Сарду написал специально для Сары Бернар.
Музыка: Джакомо Пуччини
Либретто Луиджи Иллики и Джузеппе Джакозы по драме Викторьена Сарду "Флория Тоска"
Постановка: Станислав Гаудасинский
Художник-постановщик: Вячеслав Окунев
Художественный руководитель, главный дирижёр хора: Владимир Столповских
Режиссёр возобновления: Юлия Прохорова
Хормейстер: Алексей Дмитриев
Художник по свету: Михаил Меклер
Опера в 3-х действиях.
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