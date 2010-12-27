Опера "Пиковая дама"

В Мариинском театре покажут оперу "Пиковая дама" по повести Александра Пушкина. Спектакль сопровождается синхронными титрами на русском и английском языках.
Музыкальный руководитель – Валерий Гергиев
Режиссер-постановщик – Алексей Степанюк
Художник-постановщик – Александр Орлов
Художник по костюмам – Ирина Чередникова
Художник по свету – Александр Сиваев
Главный хормейстер – Андрей Петренко
Ответственный концертмейстер – Ирина Соболева
Хореограф – Илья Устьянцев
Мировая премьера: 19 декабря 1890 года, Мариинский театр, Санкт-Петербург
Премьера постановки: 27 мая 2015 года, Мариинский-2
Спектакль идет с двумя антрактами.
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