Опера "Пиковая дама"

Возрастная категория 12+.

В Мариинском театре покажут оперу "Пиковая дама" по повести Александра Пушкина. Спектакль сопровождается синхронными титрами на русском и английском языках.

Музыкальный руководитель – Валерий Гергиев

Режиссер-постановщик – Алексей Степанюк

Художник-постановщик – Александр Орлов

Художник по костюмам – Ирина Чередникова

Художник по свету – Александр Сиваев

Главный хормейстер – Андрей Петренко

Ответственный концертмейстер – Ирина Соболева

Хореограф – Илья Устьянцев

Мировая премьера: 19 декабря 1890 года, Мариинский театр, Санкт-Петербург

Премьера постановки: 27 мая 2015 года, Мариинский-2

Спектакль идет с двумя антрактами.