Опера в 2-х действиях с прологом прозвучит на сцене Мариинского театра.

На сцене Мариинского театра прозвучит опера "Паяцы". Исполняется на итальянском языке (сопровождается синхронными титрами на русском и английском языках).

Постановка унесет зрителей на юге Италии, в деревню Монтальто, в период между 1865-1870 годом, в день праздника Успения Пресвятой Девы Марии.

Музыка Руджеро Леонкавалло

Либретто композитора

Режиссер-постановщик, художник-постановщик – Изабель Парсьо-Пьери

Художник по свету – Владимир Лукасевич

Ответственный концертмейстер – Алла Бростерман

Ответственный хормейстер – Павел Петренко

Хормейстер детского хора – Ирина Яцемирская

Спектакль идет без антракта