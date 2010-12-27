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Опера "Паяцы"
Сегодня, 19:00
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IRINA_CHALKINA

Опера "Паяцы"

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Опера в 2-х действиях с прологом прозвучит на сцене Мариинского театра.

На сцене Мариинского театра прозвучит опера "Паяцы". Исполняется на итальянском языке (сопровождается синхронными титрами на русском и английском языках).

Постановка унесет зрителей  на юге Италии, в деревню Монтальто, в период между 1865-1870 годом, в день праздника Успения Пресвятой Девы Марии. 

Музыка Руджеро Леонкавалло
Либретто композитора

Режиссер-постановщик, художник-постановщик – Изабель Парсьо-Пьери
Художник по свету – Владимир Лукасевич
Ответственный концертмейстер – Алла Бростерман
Ответственный хормейстер – Павел Петренко
Хормейстер детского хора – Ирина Яцемирская

Спектакль идет без антракта

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Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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