На сцене Мариинского театра прозвучит опера "Паяцы". Исполняется на итальянском языке (сопровождается синхронными титрами на русском и английском языках).
Постановка унесет зрителей на юге Италии, в деревню Монтальто, в период между 1865-1870 годом, в день праздника Успения Пресвятой Девы Марии.
Музыка Руджеро Леонкавалло
Либретто композитора
Режиссер-постановщик, художник-постановщик – Изабель Парсьо-Пьери
Художник по свету – Владимир Лукасевич
Ответственный концертмейстер – Алла Бростерман
Ответственный хормейстер – Павел Петренко
Хормейстер детского хора – Ирина Яцемирская
Спектакль идет без антракта
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