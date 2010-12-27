Опера "Девушка с Запада"

Мелодрама Джакомо Пуччини впервые поставлена на сцене Мариинского театра.

Либретто написано по бродвейской пьесе на супер-американский сюжет, которую Пуччини посмотрел во время своего пребывания в Америке. Эта постановка была представлена в Метрополитен-опера, дирижером был Тосканини, главную партию исполнил Карузо. После занавеса композитора вызывали на сцену несчётное число раз. Француз Арно Бернар, поставивший в Мариинке "Сицилийскую вечерню" Верди, сам предложил оперу для своей второй работы с труппой Гергиева.



Место: Мариинский театр (Вторая сцена), ул. Декабристов, д. 34а

Цена: от 1100 до 4200 рублей

Возрастное ограничение: 12+

Фото: Мариинский театр