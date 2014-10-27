Опекунам сирот смогут компенсировать расходы на детские путевки

В Петербурге опекуны смогут получить до 30,49 тыс. рублей на отдых для детей-сирот

В Санкт-Петербурге опекунам и попечителям, которые самостоятельно приобрели путевки на отдых детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, предоставляется компенсация в размере 30 тыс. рублей. 20 сентября ЗакС приняли необходимые изменения в "Социальный кодекс Петербурга".

Кроме этого, в документе сказано, что Смольный будет давать детям-сиротам путевки в детские лагеря и санатории. Глава комитета по законодательству Денис Четырбока сообщил, что детям обеспечен раз в год отдых в Санкт-Петербурге, Ленобласти, а также на юге России.

Напомним, что в апреле 2017 года правительство России наделило Минобрнауки обязанностями в сфере организации детского отдыха. Ведомство будет заниматься обеспечением безопасности жизни и здоровья детей.