Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Опекунам сирот смогут компенсировать расходы на детские путевки
Сегодня, 14:05
0
Shdaria
104

Опекунам сирот смогут компенсировать расходы на детские путевки

0
 
 

В Петербурге опекуны смогут получить до 30,49 тыс. рублей на отдых для детей-сирот

В Санкт-Петербурге опекунам и попечителям, которые самостоятельно приобрели путевки на отдых детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, предоставляется компенсация в размере 30 тыс. рублей. 20 сентября ЗакС приняли необходимые изменения в "Социальный кодекс Петербурга". 

Кроме этого, в документе сказано, что Смольный будет давать детям-сиротам путевки в детские лагеря и санатории. Глава комитета по законодательству Денис Четырбока сообщил, что детям обеспечен раз в год отдых в Санкт-Петербурге, Ленобласти, а также на юге России.

Напомним, что в апреле 2017 года правительство России наделило Минобрнауки обязанностями в сфере организации детского отдыха. Ведомство будет заниматься обеспечением безопасности жизни и здоровья детей.

Теги: новости петербург , новости спб , опекуны спб , петербург , смольный
Категории: Новости СПб Лента новостей

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5