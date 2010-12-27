Определены возможные подрядчики реконструкции Михайловского дворца

Смольный рассматривает заявки от трех претендентов.

На данный момент тендер на работы в Михайловском дворце претендуют три компании. Русский музей выбирает из "Ренессанс-реставрации", "Возрождения" и "Геоизола". Предприятия широко известны на рынке, предоставляющим данный вид услуг. С одной из фирм - "Ренессанс-реставрацией" Русский музей уже сотрудничал.

Отметим, что все компании предложили выполнить работы за различную стоимость. Сумма варьируется от 1, 05 до 1, 26 миллиардов рублей. Сейчас чиновники проверяют конкурентность заявок и занимаются расчетами.

На данный момент 20 миллионов долларов от стоимости предполагаемого контракта предоставят из федерального бюджета. Финансирование проводится за счет государственных средств.

Фото: Piter.tv