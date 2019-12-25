Онлайн-тусовка #Ялка

Концерт, посвященный подведению промежуточных итогов олимпиады "Я – профессионал", пройдет 10 декабря.

На онлайн-тусовке #Ялка выступят известные тиктокеры MIA BOYKA, Кирилл Феликс и певица Клава Кока. Они также разыграют для студентов подарки.

В 2020/2021 учебном году олимпиада проводится в четвертый раз по 72 различным направлениям. Они охватывают широкий круг профессиональных сфер – от медицины и здравоохранения до инженерных наук. Каждый студент мог зарегистрироваться на одно или несколько направлений. От студентов Санкт-Петербурга поступило 49774 заявок.

В зависимости от набранных баллов дипломанты олимпиады "Я – профессионал" делятся на призеров, победителей и медалистов. Все они смогут воспользоваться льготами при поступлении в магистратуры, аспирантуры и ординатуры ведущих российских вузов. "Я — профессионал" — один из флагманских проектов платформы "Россия — страна возможностей", реализуемый при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

Начало: 10 декабря в 15:00

Прямой эфир пройдет в группе "Ялка" ВК.

Фото: 16tons