Актриса Ольга Пикало из театра "Буфф" рассказала о пути к профессии

Театр претерпел значительные изменения с момента своего основания в 1985 году, превратившись из небольшого помещения на Народной улице в современное пространство.

Заслуженная артистка России Ольга Пикало поделилась своими мыслями о карьере и влиянии Петербурга на свою жизнь в интервью для издания "Петербургский дневник". Артистка обсудила свою работу в Музыкально-драматическом театре "Буфф" имени Исаака Штокбанта, где она трудится уже почти три десятилетия. Ольга подчеркнула, что театр для нее особенное место, связанное с началом ее профессиональной карьеры.

Пикало вспомнила, как познакомилась с театром в 1987-1988 годах, будучи студенткой Ленинградского института театра, музыки и кинематографии. Театр претерпел значительные изменения с момента своего основания в 1985 году, превратившись из небольшого помещения на Народной улице в современное пространство, открытое в 2010 году благодаря поддержке бывшего губернатора Валентины Матвиенко.

Актриса также затронула тему влияния местоположения театра на зрительскую аудиторию. Несмотря на то, что "Буфф" расположен не в самом центре города, он привлекает публику со всех уголков Санкт-Петербурга благодаря своему уникальному бренду и разнообразному репертуару.

Ольга упомянула широкий спектр спектаклей, представленных в театре, начиная от классических постановок на главной сцене и заканчивая детскими представлениями и кабаре-шоу. Сама актриса активно участвует в различных проектах, от пьес Островского до современных музыкальных произведений.

Отдельного внимания заслуживает её сходство с французской певицей Мирей Матье, которое Ольга объясняет случайным совпадением. Это сравнение привело к созданию спектакля "Меня зовут Мирей Матье", основанного на реальной биографии певицы и наполненного романтическим настроением.

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Фото: Дмитрий Фуфаев / "Петербургский дневник"