Олег Коновалов стал главой комитета по внешним связям Ленобласти

Распоряжение подписано губернатором Дрозденко.

В пятницу, 13 марта, в силу вступило распоряжение губернатора Ленобласти Александра Дрозденко о назначении нового председателя Комитета по внешним связям. Этот пост занял Олег Коновалов, рассказали в пресс-службе областной администрации.

Олег Коновалов окончил Ленинградский университет с дипломом востоковеда-филогога. Работал переводчиком, служил в Торговом представительстве РФ в Египте, а также с 2003 года работал в российском Министерстве иностранных дел на разных должностях.

Немногим ранее стало известно, что Сергей Соколов ушел с должности председателя Архивного комитета Петербурга.

Фото: Google-карты