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Океанариум Петербурга показал улыбающегося сома Георгия Сергеевича

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Сотрудники рассказали, почему сома Гошу прозвали Георгием Сергеевичем.

В петербургском океанариуме рассказали о краснохвостом соме Георгии Сергеевиче. Это один из старейшин Океанариума. Он живет там уже 15 с половиной лет, рассказали в официальном паблике.

Сотрудники рассказали, почему сома Гошу прозвали Георгием Сергеевичем.

Гоша с такой скоростью наводил порядок в аквариуме, ставил на место соседей, капризничал и требовал на обед исключительно горбушу, что очень скоро стал Георгием Сергеевичем

написали в группе.

Сегодня Георгий Сергеевич успокоился, живёт в мире с соседями, горбушу чередует с королевскими креветками и любит общаться с посетителями: улыбаться и помахивать им усиками. 

Видео: Вконтакте / Санкт-Петербургский Океанариум
 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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