Океанариум Петербурга показал улыбающегося сома Георгия Сергеевича

Сотрудники рассказали, почему сома Гошу прозвали Георгием Сергеевичем.

В петербургском океанариуме рассказали о краснохвостом соме Георгии Сергеевиче. Это один из старейшин Океанариума. Он живет там уже 15 с половиной лет, рассказали в официальном паблике.

Сотрудники рассказали, почему сома Гошу прозвали Георгием Сергеевичем.

Гоша с такой скоростью наводил порядок в аквариуме, ставил на место соседей, капризничал и требовал на обед исключительно горбушу, что очень скоро стал Георгием Сергеевичем написали в группе.

Сегодня Георгий Сергеевич успокоился, живёт в мире с соседями, горбушу чередует с королевскими креветками и любит общаться с посетителями: улыбаться и помахивать им усиками.

Видео: Вконтакте / Санкт-Петербургский Океанариум

