Ограничения движения затронут 7 районов Петербурга 5 и 7 ноября

Большинство ограничений связано с ремонтными работами.

В предстоящие несколько дней на петербургских дорогах введут новы ограничения движения транспорта. Автомобилистам стоит ждать изменений 5 и 7 ноября в семи районах города, сообщает пресс-служба ГАТИ.

Перекрытия и ограничения будут временной помехой в Выборгском, Калининском, Кронштадтском, Петродворцовом, Приморском, Василеостровском и Фрунзенском районах.В частности, с 5 ноября станет недоступен проезд у дома №46 на 9-й линии Васильевского острова. Его откроют только 30 мая 2023 года. С 24 октября до 27 октября закрыт проезд по Большому Сампсониевскому проспекту от Кантемировской улицы до 1-го Муринского проспекта, а с 7 по 13 ноября автомобилисты не смогут воспользоваться проездом от Выборгского шоссе на Суздальский проспект.

Также 7 ноября на 2 дня ограничат движение в районе пересечения Светлановского проспекта и проспекта Луначарского. С 5 ноября по 3 января следующего года придётся объезжать участок Цитадельского шоссе от Цитадельской дороги до улицы Зосимова. Чуть больше по времени продлится ограничение по улице Аврова до Эрлеровского бульвара до Михайловской улицы в Петродворцовом районе Петербурга (с 7 ноября по 30 января 2023 года).

На сутки, с 7 по 8 ноября, будет заблокирован проезд по участку Моховой улицы от Боровой до Холмистой Лисьем Носу. В период с 7 по 11 ноября нельзя будет проехать по Сегалевой улице от Новоорловской до Чистякова. Наконец, по информации ГАТИ, с 7 ноября по 2 сентября 2023 года недоступно будет движение по Карпатской улице от малой Балканской улице до Грузового проезда.

Ранее мы сообщили о том, что в Петроградском районе фестиваль "Чудо света" ограничит движение транспорта.

Фото: ГАТИ