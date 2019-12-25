На проспекте Ударников и Софийской улице ограничат движение транспорта

Движение ограничат из-за ремонтных работ.

С завтрашнего дня, 22 октября, по проспекту Ударников и по Софийской улице начнут действовать ограничения движения для транспорта, сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции Петербурга.

В Красногвардейском районе проведут реконструкцию тепловой сети. Проезд от улицы Лазо до улицы Коммуны запретят до 9 апреля 2023 года.

Во Фрунзенском районе ограничения продлятся до 31 октября. Там проложат инженерные сети. Движение будет ограничено по участку от проспекта Александровской Фермы до Южного шоссе.

При этом на Южном шоссе до 29 ноября закрыто движение от Софийской улицы до Бухарестской улицы и до 5 декабря от Софийской улицы до железной дороги.

Фото: Piter.tv