Весной в четырёх районах Петербурга ограничат движение

Водителей предупредили о возможных трудностях представители Государственной административно-технической инспекции.

Весной 2023 года в Северной столице будет временно ограничено движение в четырёх районах. Об этом сообщила пресс-служба Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) города.

Так, в Адмиралтейском районе в период с 1 по 10 марта ограничат движение по Английскому проспекту на участке от улицы Союза Печатников до улицы Декабристов. Там будут прокладывать электрокабель. Аналогичные работы пройдут в Выборгском, где с 1 марта по 29 апреля ограничат транспортное движение по Гренадерской улице на участке от Большого Сампсониевского до Лесного проспекта.

Кроме того, на Якутской улице в Невском районе с 1 марта по 25 мая на время реконструкции теплосети закроется движение автомобилей от улицы Крыленко до Кудровского проезда. Во Фрунзенском районе с 1 марта начнут прокладывать инженерные сети с 1 марта по 30 мая закрывается для транспорта на участке Карпатской улицы от Малой Балканской до Олеко Дундича. Работы продлятся до конца мая. Ремонт трамвайных путей ограничит сквозное движение по Бухарестской улице с 1 по 11 марта.

Фото: Piter.TV