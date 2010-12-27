Офисы банка "Советский" в Петербурге эвакуировали из-за украинского письма

Массовая эвакуация офисов банка "Советский" в Северной столице стало письмо с угрозами, присланное с украинского электронного адреса.

В середине дня в офис банка "Советский" на Одоевского пришло электронное сообщение с предупреждением о заложенном взрывном устройстве. В сообщении говорилось об одном из офисов, но не уточнялось о каком именно идет речь. В результате эвакуация или проверка прошла во всех отделениях финансового учреждения в Петербурге и Ленобласти. Всего от работы оторвали 88 человек.

Несмотря на то, что бомбу нигде не нашли, уголовное дело тем не менее возбудили. Как сообщает "Фонтанка", письмо пришло с ящика, зарегистрированного на украинском сайте.