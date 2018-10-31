Одноклассник Путина объяснил привычку президента выключать свет при выходе из комнаты

Виктор Борисенко рассказал журналистам, что привычка выключать свет сформировалась естественно.

Недавно вышел документальный фильм Саиды Медведевой и Павла Зарубина о Владимире Путине, в котором подробно рассматриваются даже самые мелкие детали повседневной жизни российского лидера. Фильм привлек особое внимание публики благодаря тому, что президент впервые за долгое время пригласил журналистов в свое личное пространство и продемонстрировал свою обычную жизнь. Наибольшее любопытство вызвало содержимое холодильника главы государства, однако зрители обратили внимание и на другой аспект поведения Путина: его привычка тщательно выключать свет всякий раз, покидая комнату. Издание "КП-Петербург" обратилось за комментарием к однокласснику президента, чтобы выяснить происхождение этой привычки.

Виктор Борисенко, школьный товарищ и близкий друг Путина, объяснил журналистам, что привычка выключать свет сформировалась естественно, поскольку раньше в коммунальных квартирах Ленинграда освещение считалось общим ресурсом, расходы на которое делились поровну среди жильцов. Если оставить свет включённым, соседи могли сделать замечание владельцу квартиры, чтобы избежать чрезмерных расходов. Таким образом, привычка экономить электроэнергию была обычной практикой.

Стоит напомнить, что детство и юность Путина проходили коммунальной квартире, расположенной в Басковом переулке.

Фото: документальный фильм Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет", телеканал "Россия-1"