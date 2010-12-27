Очевидцы обнаружили нефтяное пятно у Володарского моста

Проблему уже устраняют.

В Петербурге жители в очередной раз заметили нефтяной пятно, растекшееся по неве. Утром 6 сентября происшествие замечено около Володарского моста. По словам очевидца, растекшаяся смесь похожа на нечто маслянистое.

Представители Комитета по природопользованию отметили, что в настоящее время специализированная компания уже занимается проблемой. Работы по очищению реки выполняет "Пиларн". Сотрудники занимаются участком около Большеохтинского моста.

В настоящее время причина появления разноцветных разводов еще неясна.

Напомним, что видео: на Октябрьской набережной сбили велосипедиста.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб