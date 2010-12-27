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Очевидцы: в аварии на Мурманском шоссе погиб человек
Сегодня, 19:15
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TretyakovaS
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Очевидцы: в аварии на Мурманском шоссе погиб человек

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Как сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург", на Мурманском шоссе произошло серьезное ДТП с участием двух машин, один человек погиб.

Как сообщают пользователи группы "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург", на Мурманском шоссе, не доезжая поселок Приладожский, произошло серьезное ДТП.

Вечером 6 октября столкнулись фура "Мерседес" и автомобиль "УАЗ". По словам очевидцев, у "УАЗа" сильно повреждены передняя и задняя части.

На месте работали 2 бригады скорой помощи, МЧС и пожарная машина.

Сообщается, что погиб один человек. Об остальных пострадавших пока информации не поступало.

ДТП стало причиной пробки. 

Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург 

Теги: дтп , новости петербурга , новости спб
Категории: Новости СПб

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