Очевидцы: в аварии на Мурманском шоссе погиб человек

Как сообщают пользователи группы "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург", на Мурманском шоссе, не доезжая поселок Приладожский, произошло серьезное ДТП.
Вечером 6 октября столкнулись фура "Мерседес" и автомобиль "УАЗ". По словам очевидцев, у "УАЗа" сильно повреждены передняя и задняя части.
На месте работали 2 бригады скорой помощи, МЧС и пожарная машина.
Сообщается, что погиб один человек. Об остальных пострадавших пока информации не поступало.
ДТП стало причиной пробки.
Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург