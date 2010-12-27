Очевидцы: в аварии на Мурманском шоссе погиб человек

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Как сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург", на Мурманском шоссе произошло серьезное ДТП с участием двух машин, один человек погиб.